Названы самые «кошачьи» города России

По данным сервиса «Туту.ру», российскими городами, в которых больше всего почитают кошек и заботятся о них, являются Зеленоградск, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Воронеж и Йошкар-Ола. Исследование есть в распоряжении «Газеты.ру».

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В этих городах котам посвящены скверы, им устанавливают памятники и скульптуры и даже открывают в их честь музеи. Такой, например, есть в Зеленоградске — в экспозиции музея «Мурариум» представлено более 4500 экспонатов на кошачью тему. Особую любовь города к кошкам в компании объяснили тем, что именно эти животные много лет назад спасли продуктовые запасы Зеленоградска от нашествия крыс.

На втором месте по любви к кошкам расположился Санкт-Петербург. В городе есть несколько кошачьих кафе и памятников — например, скульптура, посвященная лабораторному коту, на Васильевском острове и кот Елисей на фасаде магазина купцов Елисеевых. Кроме того, в главном музее города, Эрмитаже, раз в год проводится День эрмитажного кота, этой традиции уже почти 20 лет.

Коты также стали брендом таких городов, как Казань и Йошкар-Ола. Животных можно увидеть на самой популярной сувенирной продукции. В этих городах котам тоже поставлены памятники, одним из которых является «Йошкин кот», которого часто упоминал главный герой фильма «Любовь и голуби».