Вильфанд рассказал о погоде в Подмосковье в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что на выходных в Москву придет умеренно выраженный холодный фронт. В столице ожидается высокое атмосферное давление, малооблачность, которые приведут к низким ночным температурам — от 0 до 5 градусов.

При лунной красивой звездной ночи произойдет интенсивное выхолаживание почвы. В Москве ночью будет от 0 до 5 градусов, а в некоторых районах Московской области ожидаются первые заморозки до 2 градусов, — спрогнозировал Роман Вильфанд.

По его словам, такая же ситуация сложится и в соседних регионах: Калужской и Ивановской областях. Фактически это будут первые заморозки в центральной России, уточнил метеоролог. Он добавил, что при таких низких температурах днем в вышеуказанных регионах будет довольно тепло: в послеполуденные часы воздух будет прогреваться до 18-20 градусов.