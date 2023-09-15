Вильфанд рассказал о погоде в Подмосковье в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что на выходных в Москву придет умеренно выраженный холодный фронт. В столице ожидается высокое атмосферное давление, малооблачность, которые приведут к низким ночным температурам — от 0 до 5 градусов.
При лунной красивой звездной ночи произойдет интенсивное выхолаживание почвы. В Москве ночью будет от 0 до 5 градусов, а в некоторых районах Московской области ожидаются первые заморозки до 2 градусов, — спрогнозировал Роман Вильфанд.
По его словам, такая же ситуация сложится и в соседних регионах: Калужской и Ивановской областях. Фактически это будут первые заморозки в центральной России, уточнил метеоролог. Он добавил, что при таких низких температурах днем в вышеуказанных регионах будет довольно тепло: в послеполуденные часы воздух будет прогреваться до 18-20 градусов.
Днем при антициклоне тоже будет малооблачная погода, солнце будет прогревать подстилающую поверхность. Такая большая температурная амплитуда — это эффект сентябрьского антициклона, — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.
Похожий эффект, уточнил Роман Вильфанд, будет наблюдаться на Урале и юге западной Сибири: в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях.
На прошлой неделе Роман Вильфанд прогнозировал в Москве комфортную теплую погоду. Антициклон, пришедший из Скандинавии, принес в столичный регион теплый воздух. Температурные значения соответствовали августовской норме.