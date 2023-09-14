Бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе

14 сентября суд вынес приговор бывшему замглавы Росприроднадзора и председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю. Суд признал Митволя виновным в хищении свыше 900 млрд рублей. Их бюджет, по версии обвинения, лишился во время проектирования красноярского метрополитена. Как полагает следствие, его компания предоставляла результаты инженерных изысканий, которые на самом деле были фиктивными.