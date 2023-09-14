Бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе

Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал иск экс-супруги бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя Людмилы Митволь с требованием отменить решение о разводе. Соответствующая карточка дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
14 сентября суд вынес приговор бывшему замглавы Росприроднадзора и председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю. Суд признал Митволя виновным в хищении свыше 900 млрд рублей. Их бюджет, по версии обвинения, лишился во время проектирования красноярского метрополитена. Как полагает следствие, его компания предоставляла результаты инженерных изысканий, которые на самом деле были фиктивными.
В результате Митволя приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Этот срок он будет отбывать в колонии общего режима. Помимо этого, замглавы Росприроднадзора обязали выплатить 771 миллион рублей.