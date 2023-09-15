Более половины жителей Японии считают, что премьерский срок Кисиды должен стать последним

Более половины жителей Японии считают, что премьер-министру Фумио Кисиде следует исполнять своя обязанности только до конца текущего срока на посту председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Yomiuri.

Так, по данным опроса, 54% респондентов считают, что Кисиде стоит находиться на посту премьера лишь до конца срока действия его полномочий в качестве председателя ЛДП, который истекает в сентябре будущего года. Последний раз Yomiuri задавала такой вопрос своим респондентам в мае этого года - тогда аналогично на него ответили 56% опрошенных. В то же время 27% принявших участие в опросе выразили мнение о необходимости немедленной смены премьер-министра - в мае этот показатель был на отметке в 15%. Только 14% участников опроса, против 26% в мае этого года, заявили, что Кисиде следует исполнять премьерские обязанности "как можно дольше".

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида на этой неделе провел перестановки в правительстве страны и руководящем составе правящей партии. Однако, как показывают данные опросов, проведенные ведущими японскими СМИ, эти перестановки не помогли Кисиде ощутимо повысить рейтинг поддержки среди местного населения. Главное недовольство респондентов, что одинаково отражено в результатах всех опросов, вызвал непосредственно состав нового кабмина - многие местные жители уверены, что людей на министерские посты выбирали исключительно по их фракционной принадлежности внутри правящей партии. Сам же рейтинг поддержки правительства Кисиды сейчас держится на отметке 35-42%, в зависимости от результатов опросов.

Нынешний состав правительства стал третьим по счету с момента избрания Кисиды на посты председателя Либерально-демократической партии и премьера в 2021 году. В ходе перестановок он сменил 11 министров, включая глав МИД и Минобороны. Кисида оставил при этом ключевую структуру кабмина и практически не вносил изменений в руководящий состав ЛДП. Новым главой МИД стала 70-летняя экс-министр юстиции Ёко Камикава, которая сменила на этом посту Ёсимасу Хаяси, занимавшего его с 2021 года. Новым главой Минобороны стал 54-летний Минору Кихара. Ранее он не занимал министерских постов, однако был советником премьера по вопросам нацбезопасности.