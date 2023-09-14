У прилетающих в ЕС не из РФ россиян не будут забирать личные вещи

Персональные вещи россиян, которые прибывают в Евросоюз рейсами не из РФ и не находятся под санкциями, не будут конфискованы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможню.

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Как пояснили в ведомстве, в случае, если россияне прилетают в какое-либо государство сообщества "не из России, а из другой страны внутри или за пределами ЕС <...> запреты на продукцию регламента 833/2014 не применяются".

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На уточняющий вопрос, значит ли это, что на россиян, не подпавших под санкции ЕС и прибывающих в сообщество рейсом не из РФ, не распространяется запрет на провоз телефонов, косметики и других личных вещей, запрещенных к импорту, в агентстве ответили: "Да, правильно".

"Разве что, очевидно, с ними, как и с любым другим путешественником, возникает какая-то другая проблематика, но это было бы что-то связанное не с запретами, а с общей проблематикой, которая могла возникнуть в любой момент в прошлом", - добавили в ведомстве.

Сейчас прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС нет.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из РФ в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10".

Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент товаров: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.