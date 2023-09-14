Задержанную за наркотики Рамилю Искандер заменят в РАМТ

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы театра.

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В театре уточнили, что про задержание узнали из новостей и дополнительной информацией о судьбе актрисы не располагают.

«В спектакли будут вводы. Они останутся в репертуаре, но роли актрисы будут заменены другими артистами», — рассказали в театре.

Искандер в РАМТе выходит на сцену в спектаклях «Денискины рассказы» (Марья Петровна), «Чехов-gala» (Татьяна Алексеевна), «Людоедик» (мама), «Ромео и Джульетта» (Капулетти, мать), «Свои люди — сочтемся» (Устинья Наумовна).

Telegram-канал Baza 14 сентября сообщил, что Искандер задержали за наркотики. При этом официального подтверждения от правоохранителей об этом не было.

Еще 29 августа сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск у 46-летней актрисы в поселке Марушкинское. В ходе мероприятия были найдены амфетамин и 0,05 грамма кокаина в доме Искандер (Хисамовой). Кроме того, под обшивкой двери ее автомобиля были обнаружены два свертка весом 1966 граммов, в которых, как позднее определила экспертиза, был мефедрон.