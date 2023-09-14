Российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников

"Если посмотреть и сравнить 2023 год с прошлым: <...> рост стоимости примерно на 9%. И вот это тот ориентир, который мы и выдерживали. В данном случае мы абсолютно все вузы смотрели, но не как таковые, а по программам. И больше 70% программ, реализуемых вузами, не вышли за пределы 9%. Часть программ с учетом самых разных факторов, прежде всего востребованности у абитуриентов, наличия бюджетных мест, общего количества бюджетных мест в стране, где-то была стоимость чуть повыше", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".