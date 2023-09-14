Группа путешественников совершала восхождение на Авачинский вулкан, возле перевала за ними увязались две большие собаки, хозяина поблизости не было. На высоте более 1700 метров, одна из собак начала скулить и не могла больше подниматься в гору, один из мужчин пошел спускать ее вниз, второй пес, прихрамывая следовал за туристами.