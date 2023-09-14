Туристы на руках вынесли с вершины вулкана собаку с больными лапами
На Авачинском перевале на Камчатке две собаки потеряли хозяина, животных спасли туристы, совершавшие восхождение. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Камчатка».
Группа путешественников совершала восхождение на Авачинский вулкан, возле перевала за ними увязались две большие собаки, хозяина поблизости не было. На высоте более 1700 метров, одна из собак начала скулить и не могла больше подниматься в гору, один из мужчин пошел спускать ее вниз, второй пес, прихрамывая следовал за туристами.
«На конусе Авачинского был сильный ветер, Банзай громко скулил и идти дальше не хотел. Пришлось спускаться вниз. Собаку спускали уже на руках. Хорошо, что встретили еще мужиков, которые тоже принимали участие в транспортировке «пострадавшего», — рассказал один из участников похода.
Одну из собак доставили в лагерь на перевале, другая осталась недалеко от палаток. Путешественники призывают владельца забрать животных и не оставлять их без присмотра.