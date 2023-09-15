Узбекская диаспора обратилась с просьбой к Медведеву

В «Единой России» изданию сообщили, что письмо пока не поступало. Его авторы ссылаются на распространяемые в соцсетях видеоролики, где рабочие массово проводят обеденное время за территорией стройки. Как отметили в документе, отсутствие мест для питания «создает неудобства» не только для трудовых мигрантов, но и для россиян.