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Узбекская диаспора обратилась к Медведеву с просьбой улучшить условия питания мигрантов

В Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей улучшить условия для питания трудовых мигрантов. Обращение диаспора адресовала заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости».

Узбекская диаспора обратилась с просьбой к Медведеву
© РИА Новости

В «Единой России» изданию сообщили, что письмо пока не поступало. Его авторы ссылаются на распространяемые в соцсетях видеоролики, где рабочие массово проводят обеденное время за территорией стройки. Как отметили в документе, отсутствие мест для питания «создает неудобства» не только для трудовых мигрантов, но и для россиян.

В статье пояснили, что одной из причин обращения узбекской диаспоры могло стать видео, где человек в форме переворачивает коробки с выпечкой. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов счел подобное поведение правоохранителя превышением должностных полномочий.

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Глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов отметил, что создание нормальных условий для питания рабочих поможет решить проблему уличной стихийной торговли, которая возникает у стройплощадок.

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