Узбекская диаспора обратилась с просьбой к Медведеву

Узбекская диаспора обратилась к Медведеву с просьбой улучшить условия питания мигрантов
В Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей улучшить условия для питания трудовых мигрантов. Обращение диаспора адресовала заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости».
В «Единой России» изданию сообщили, что письмо пока не поступало. Его авторы ссылаются на распространяемые в соцсетях видеоролики, где рабочие массово проводят обеденное время за территорией стройки. Как отметили в документе, отсутствие мест для питания «создает неудобства» не только для трудовых мигрантов, но и для россиян.
В статье пояснили, что одной из причин обращения узбекской диаспоры могло стать видео, где человек в форме переворачивает коробки с выпечкой. Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов счел подобное поведение правоохранителя превышением должностных полномочий.
Глава узбекской диаспоры Бахром Исмаилов отметил, что создание нормальных условий для питания рабочих поможет решить проблему уличной стихийной торговли, которая возникает у стройплощадок.