В Большом театре рассказали о постановках нового сезона

«Несмотря на то что Римский-Корсаков достаточно хорошо представлен в репертуаре театра, 180 лет — серьёзный юбилей. И мы, воспользовавшись этим, сделаем фестиваль, посвящённый композитору, в дни, близкие к его юбилейной дате», — отметил Урин в интервью «Российской газете».