Савина проверяют на дискредитацию ВС РФ после интервью Собчак

Бывшего футболиста, блогера Евгения «Красаву» Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Поводом для проверки стали высказывания Савина о России и российской армии в интервью журналистке Ксении Собчак, которое он дал в апреле.

В феврале 2023 год Савина уже привлекали к ответственности по этой статье. Тогда его оштрафовали на 50 тысяч рублей. В случае, если будет доказано повторное нарушение, на Савина заведут уголовное дело. По этой статье ему грозит пять лет лишения свободы.

Евгений Савин покинул Россию сразу после начала спецоперации России на Украине. Сейчас он вместе с семьей живет на Кипре, руководит футбольным клубом.

В начале сентября в МВД начали проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России.