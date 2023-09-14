ЮНЕСКО отказалась включить «Вулканы Камчатки» в список наследия под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на проходящей в Эр-Рияде под председательством Саудовской Аравии 45-й сессии счел преждевременным внесение российского природного объекта "Вулканы Камчатки" в список всемирного наследия под угрозой. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко.

"Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов", - заявила Абрамченко, чьи слова приводит пресс-служба.

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Так, большинство членов комитета, включая Эфиопию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет, Мали, ЮАР, Оман, Руанду, Катар, Замбию, отметили предпринимаемые Россией усилия по повышению охранного статуса объекта "Вулканы Камчатки". С 2022 года по решению руководства страны Минприроды России ведет работу по созданию особо охраняемой природной территории федерального значения - национального парка с проектным названием "Вулканы Камчатки".

Как отметила Абрамченко, до 1 ноября 2023 года Минприроды закончит работу по подготовке нормативного правового акта о создании национального парка и внесет его в российское правительство.

"По итогам создания национального парка в 2024 году Минприроды будет организована работа по установлению охранной зоны национального парка, в пределах которой будет установлен особый режим охраны и использования земельных участков и водных объектов. Таким образом, создание в Камчатском крае особо охраняемой природной территории федерального значения позволит обеспечить целостность объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки", а также контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности", - отмечает пресс-служба.

В части сохранения озера Байкал, комитет всемирного наследия приветствовал выделение значительного федерального финансирования исследований, сохранения и устойчивого развития озера, а также меры по выявлению и сносу незаконных построек, предотвращению дальнейшего незаконного строительства и совершенствованию системы управления отходами и туристической отраслью, а также призвал продолжать усилия по охране. Кроме того, отмечены позитивные результаты в области борьбы с пожарами. Эксперты посетят Байкал с мониторинговой миссией до конца года.

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