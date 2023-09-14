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В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено четырёхдневное штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

В Крыму объявили штормовое предупреждение
© РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

«15—18 сентября в западных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре отменили особый противопожарный режим в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами в регионе.