Названа доля желающих покинуть города россиян

41 процент россиян признались, что променяли бы жизнь в городе на деревенскую. При этом 12 процентов опрошенных готовы осуществить переезд в ближайшие три года, следует из исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Почти половина жителей Урала хотели бы покинуть город ради деревенских ландшафтов — их доля среди опрошенных россиян составляет 47 процентов. Регионом, в котором реже всего задумываются об отъезде из города, стал Северный Кавказ — всего 32 процента. Работа исключает жизнь за городом для трети опрошенных. 12 процентов респондентов уже отказались от каменных джунглей в пользу жизни в деревне.

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«У жизни за городом немало плюсов — вам не докучают стуком соседи сверху, не надо конкурировать за парковочное место во дворе или страдать от курящей компании на лоджии этажом ниже, — прокомментировала результаты опроса начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. — В то же время и рисков для частного дома существует больше, чем для городской квартиры: это и ураганы, и паводки, и пожары, и кражи. Но все эти риски можно застраховать, и в случае подобной неприятности с жильем убытки компенсирует страховая выплата».

Первое место в рейтинге лучших российских регионов для проживания, по мнению респондентов банка «Открытие», занимает юг страны: Краснодарский край, Кавказ и Крым. О переезде на Русский Север и Дальний Восток задумывались лишь три процента опрошенных.

Согласно исследованию, 14 процентов россиян переедут за город через пару лет, 12 процентов — в течение двух-трех лет и столько же — в следующие пять. Больший срок для раздумий требуется 8 процентам участников опроса, те же 8 процентов решатся на переезд только после выхода на пенсию.

Потратить на переезд не больше миллиона рублей готовы 10 процентов респондентов. 9 процентов разумной называют сумму в 1-3 миллиона, 16 процентов — до 5 миллионов. 6 процентов опрошенных сомневаются, что сумеют уложиться в 20 миллионов рублей.