В США самая большая в мире собака умерла от тяжелого заболевания

Зевс, самая высокая собака в мире, умерла от осложнений после лечения рака костей. Зевс был внесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2022 году. Ему было три года, а в ноябре исполнилось бы четыре, сообщает Sky News.

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Согласно Книге рекордов Гиннеса, рост Зевса в холке составлял 1,04 метра, стоя на задних лапах - 2,10 метра, а вес - 91 килограмм. Но в итоге болезнь забрала собаку внушительных размеров. Недавно у немецкого дога диагностировали рак. Его владелица Бриттани Дэвис, родом из Техаса, запустила онлайн-сбор средств для оплаты лечения своей собаки. Она собрала около 11 тысяч евро в соцсетях. Вся сумма была потрачена на уход за Зевсом.

В прошлую пятницу животному пришлось ампутировать ногу из-за развившейся там опухоли. Операция прошла хорошо, но ночью состояние здоровья Зевса внезапно ухудшилось. Врачи обнаружили, что у него пневмония.