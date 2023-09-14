Вассерман усомнился в подлинности мумий инопланетян из Мексики

Вероятность того, что это подлинные образцы чего-то инопланетного, на мой взгляд, пренебрежимо мала. Я думаю, что если бы это было подлинником, то это бы представили для исследования специалистам. А если представляют журналистам раньше, чем исследователям, то, значит, результат исследования, скорее всего, неплохо предсказуем, — пояснил парламентарий.