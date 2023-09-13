Кабмин РФ утвердил план мероприятий на день освобождения Ленинграда от блокады

"Более 130 основных мероприятий пройдут в 2024 году в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", — говорится в сообщении.

Сообщается, что основные мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге с 18 по 27 января. В частности, будут организованы церемонии возложения венков к мемориальным комплексам и местам захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда. Кроме этого, будут открыты тематические выставки, пройдут концерты и театральные постановки, посвященные памятной дате.