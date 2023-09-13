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В России утвердили мероприятия на день освобождения Ленинграда от блокады

Российское правительство утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения Ленинграда, сообщается на сайте кабмина.

Кабмин РФ утвердил план мероприятий на день освобождения Ленинграда от блокады
© Wikimedia Commons

"Более 130 основных мероприятий пройдут в 2024 году в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", — говорится в сообщении.

Сообщается, что основные мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге с 18 по 27 января. В частности, будут организованы церемонии возложения венков к мемориальным комплексам и местам захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда. Кроме этого, будут открыты тематические выставки, пройдут концерты и театральные постановки, посвященные памятной дате.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого сообщалось, что в преддверии 80-летия снятия блокады будут опубликованы письма из Ленинграда.

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