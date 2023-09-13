Минпросвещения рассказало о зачислении в педвузы по квоте для участников СВО

«Ещё один важный момент приёма этого года, о чём не могу не сказать, что для участников специальной военной операции, членов их семей, университетами были предусмотрены отдельные квоты для поступления. И в педагогические вузы по этим квотам зачислены 2518 человек», — цитирует её ТАСС.