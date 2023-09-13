Согласно определению коллегии по гражданским делам, Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель не захотел проходить.

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Причем речь идет и о ситуациях, когда в договоре не прописаны данные условия.

Судом рассматривалась жалоба жителя Читы. Он ранее приобрел годовой онлайн-курс у компании «Лайк Центр» (АНО «Центр развития предпринимательства+»). Его стоимость составила 250 тысяч рублей.

Покупатель утверждает, что сотрудники компании заявили о готовности полностью вернуть средства, если «обучение не приведет бизнес к результатам».

Мужчина решил пройти два блока курса, однако обучаться дальше не стал.

Покупатель потребовал от организации возвращения средств. После этого ему направили договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его цены.

Это вынудило мужчину обратиться в суд.