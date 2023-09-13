В Чите оказалось некому вывозить мусор

В Чите появилось несколько стихийных свалок из-за нехватки сотрудников для вывоза мусора. О том, что в российском городе оказалось некому вывозить отходы, сообщает «Чита.Ру».

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О недостаточном количестве работников заявили в пресс-службе регионального оператора «Олерон+», отметив, что именно по этой причине происходят перебои с вывозом мусора. По словам местных жителей, в некоторых районах отходы не вывозили несколько недель.

При этом нужды в технике город не испытывает. На данный момент в Чите выделено 14 машин на обслуживание многоквартирных домов, две — на вывоз крупногабаритных отходов, три — на частный сектор. Для полноценной работы требуются грузчики и 12 водителей, но последних недостаточно. Сейчас «Олерон+» занимается поиском сотрудников.