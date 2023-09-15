В РФ изменили программу по переселению соотечественников из-за рубежа

Российские власти скорректировали программу по переселению соотечественников из-за рубежа. Об этом стало известно в пятницу, 15 сентября.

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Со следующего года соотечественники, которые планируют переехать в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтвердить знание русского языка. Исключения составляют граждане Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана, передает РИА Новости.

В конце мая МВД выступило с предложением о создании института репатриации, который должен заработать в рамках программы переселения соотечественников в Россию. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов. Также ведомство предлагает освободить репатриантов от необходимости сдавать экзамены на знание русского языка перед подачей заявления. Для жителей недружественных стран тестирование предлагается отметить.