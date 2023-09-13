Депортированный из Молдавии российский журналист прибыл в Москву

Руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов, которого депортировали из Молдавии, прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что российский журналист прилетел в аэропорт Домодедово.

Ранее МИД России заявил, что Москва обязательно примет меры против Кишинева в ответ на инцидент с высылкой из республики Денисова.

«Налицо прямое нарушение официальным Кишиневом своих международно-правовых обязательств, касающихся соблюдения свободы слова и уважения прав СМИ и журналистов», — заявили в министерстве.