Ледники и глобальное потепление: восьмой день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Юбилейная экспедиция Русского географического общества находится на территории национального парка "Русская Арктика" вот уже восемь дней. Сегодня участники посетили купол Лунный, изучив ледник не только с поверхности, но даже поискав следы ледниковых пещер и колодцев. Подробности читайте в материале «Рамблера».

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Ледники, как правило, изучаются с поверхности. Те, кто изучают пещеры, изучают ледники изнутри. Гляциологи верят только изучению поверхности, так как сами не ходят в пещеры. Изучение ледниковых пещер – это отдельное направление, которое не очень развито не только в нашей стране, но и во всем мире.

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Закономерный вопрос – а зачем изучать ледники, имеет весьма лаконичный ответ. В изучении – самое главное таяние. Доказано, что ледники отступают. А значит идет увеличение стока, следовательно, растет уровень мирового океана. Рассчитано, что если растает Гренландия – мировой океан поднимется на 0,8 метра, а вот если растает Антарктида – уже на 60 или 70 метров. Прибрежные территории все затопит. Но вот то, что это может произойти быстро – простая спекуляция. Как рассказал Булат Рафаэлевич Мавлюдов, старший научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН, таяние ледников – это очень медленный процесс. Более того, есть два диаметрально противоположных мнения – одна группа ученых утверждает, что Антарктида тает, а вторая – что идет, наоборот, накопление льда. Согласно наблюдениям, когда количества морского льда в Северном-Ледовитом океане уменьшалось, в Антарктиде рос морской ледяной покров.

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Вообще все разговоры о таянии льдов напрямую связаны с глобальным потеплением. Но здесь также у ученых нет единого мнения. Понятно, что работа промышленности вызывает выделение углекислого газа, его называют парниковым не даром – это «облако» создает благоприятные условия для потепления климата и таяния льдов. Тает и вечная мерзлота, из которой выходит метан, который также является парниковым газом. То есть спорить, что работа предприятий ведет к созданию «теплицы» на земле нельзя. Но вот причины, по которым это происходит, до сих пор вызывают споры у ученых.

Одна группа уверена, что это связано с антропогенным фактором, так как наибольшее таяние ледников началось с 18 века с развитием промышленности. А вот вторая группа уверена, что человек слишком ничтожен для влияния на климат планеты. Они уверены, что таяние ледников – это просто циклический природный процесс. Временной интервал цикла пока еще неизвестен. Человечество еще не дошло до понимания, что влияет – ветер, солнце, а значит и невозможно понять, почему наступает глобальное потепление.

На острове Земля Александры на Земле Франца-Иосифа два ледниковых купола – Лунный и Кропоткина. Булат Мавлюдов рассказал, что изучение обоих куполов велось в 1957-1958 годах. Тогда проводился третий международный полярный год, на архипелаге Земля Франца-Иосифа люди зимовали больше года. Это был своеобразный вклад СССР в международную науку. Кстати, именно тогда зародился отдел гляциологии Института географии РАН. А вот после на ледниках острова Земля Александры серьезных работ не было.

Что такое ледники вообще? Ледники – это своеобразные водохранилища, которые запасают воду зимой и расходуют ее летом. Они играют существенную роль в формировании стока рек, особенно в тех ледниковых районах средних и субтропических широт, где высокогорные, покрытые ледниками хребты соседствуют с засушливыми равнинами (к примеру, Центральная и Средняя Азия). Ледники формируются в течение очень длительного времени за счет выпадающего и не тающего снега. При таянии снега на его поверхности скапливается пыль, поэтому часто можно различить зимний и летний снег, которые потом превращаются в лед. И поэтому если посмотреть на разрезы и сколы ледника, то можно увидеть слои — совсем как годовые кольца у дерева.

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Характерная особенность ледникового льда – зернистость и полосчатость. Зернистость связана с процессами рекристаллизации и режеляции (смерзание ледяных кристаллов и отдельных массивов льда в местах их соприкосновения); каждое зерно ледникового льда представляет собой кристалл неправильной формы, тесно примыкающий к другим кристаллам в ледяной толще таким образом, что выступы одного кристалла плотно входят в углубления другого. Главную роль в увеличении размеров кристаллов в ледниках играет время, что позволяет приблизительно судить о возрасте льда по размерам кристаллов.

В ледниках разных размеров и типов размеры кристаллов колеблются от долей миллиметров до десятков сантиметров в поперечнике. На Земле Франца-Иосифа, к примеру, находили кристаллы диаметром до 12-16 сантиметров и весом 500-700 граммов. Такого же размера кристаллы встречались в Альпах, в Скалистых горах Северной Америки, в Центральной Азии и в Гренландии.

Общая площадь современных ледниковых покровов на Земле составляет около 14,4 миллиона квадратных километров. Из них 85,3 процента приходятся на ледниковый покров Антарктиды, 12,1 процента - на Гренландию, 2,6 процента - на ледниковые покровы Исландии, Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа.

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На острове Земля Александры – два купола. Почему именно купол? Видов ледников существует немало. Есть долинные, а есть являющиеся частью рельефа – ледниковые купола, шапки. Именно такие образовались на острове Земля Александры. Данных о них очень мало, пока понятно, что они пологие и малоподвижные. Так часть куполов, которая спускается в море, – выводные ледники – движется быстрее, а заканчивающаяся на суше – медленнее.

Эксперт подчеркнул, что в рамках изучения стоит посмотреть границы куполов. Например, можно сложить тур из камней (искусственное сооружение конической формы в виде груды камней) у края ледника и поставить рейки (брусы с делениями для определения высоты уровня воды, глубины снежного покрова). По ним можно определить, как изменяется край ледника и его поверхность. Но такие измерения процесс совсем не быстрый. Чтобы получить надежные данные – надо вести наблюдения минимум лет 10, а то и больше.

Булат Мавлюдов/Рамблер

А вот если на леднике выкопать шурфы и измерить плотность ручными приборами или в лаборатории – станет известно, сколько воды в снеге. Это так называемый зимний баланс – сколько накопилось снега зимой, летом же – можно по рейке измерить сколько снега и льда растаяло. Зная, сколько накопилось снега, а сколько растаяло, можно понять вырос ледник или уменьшился.

Ученый рассказал, что с ледниковыми куполами на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа есть еще одна проблема, кроме их малой изученности: обычно слои льда в куполах падают от края внутрь, но в этой местности – на краю купола лежит как бы "нашлепка" льда другой структуры. Есть предположение, что нижнюю часть ледникового купола от верхней отделяет разлом во льду.

Купол Кропоткина/Рамблер