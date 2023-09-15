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Ледниковые мыши и вечная мерзлота: девятый день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Вчера у участников экспедиции Русского географического общества на Землю Франца-Иосифа был очередной «рабочий день», который они провели вместе с географами. Сегодня работы по изучению архипелага продолжаются. Как прошел девятый день экспедиции, читайте в путевых заметках «Рамблера».

Ледниковые мыши и вечная мерзлота: девятый день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей
© Рамблер

Поверхность большинства островов архипелага Земля Франца-Иосифа платообразная. Но остров Земля Александры имеет свои особенности. Как рассказала старший научный сотрудник, ученый секретарь Института географии РАН Силвия Костовска, значительная часть острова представляет собой равнину с множеством озер, поверхность которой вблизи ледников осложнена холмистыми возвышенностями. С северо-западной стороны равнина окаймлена широкой полосой (до 3-5 км) приморской низины, которая имеет естественное продолжение в береговой отмели шириной до 2 км. Береговая линия в результате пологого наклона прибрежной равнины характеризуется выровненностью со слабо врезанными широкими бухтами за исключением участка северо-западного побережья в районе мыса Стрелка. Это суровый край вечной мерзлоты, но необычайно красивый.

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Сотрудниками Института географии РАН в рамках экспедиции на острове Земля Александры, большая часть которого закрыта ледниковыми куполами, были проведены научные изыскания, позволяющие лучше понять, как функционируют экосистемы высокой Арктики.

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Не стоит верить словам из песни, что «все острова давным-давно открыты». Изучение нашей планеты продолжается и, несмотря на далеко вперед шагнувший прогресс, мы знаем о ней катастрофически мало.

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Чтобы восполнить недостаток информации, участники экспедиции помогали ученым и собирали вместе с ними материалы для исследований. В частности, одной из целей был поиск криоконитов, ледниковых «мышей» и «стаканов», являющихся «накопителями» криоконитов на поверхности ледников и снежников.

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Как рассказал младший научный сотрудник Института географии РАН Александр Добрянский, ледниковые «мыши» – это совсем не животные, как можно было бы подумать. Это разбросанные по толще ледника ярко-зеленые шарики мха и необычность их в том, что они умеют двигаться целыми колониями. «Мышей», к сожалению, участники экспедиции не нашли.

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А ледниковые «стаканы» были в избытке. Кстати, эти цилиндрические углубления, проплавленные во льду нагретыми солнцем темными включениями, и впрямь похожи на стаканы. Местами, плотно группируясь, они и вовсе образуют ледяные соты. На дне ледниковых стаканов присутствует слой криоконита. Изучение этого пылеобразного материала, формирующего гранулы (зерна), состоящего из частиц окружающих пород, загрязнений воздуха в виде пыли, сажи и микроорганизмов, многое дает для понимания высокой Арктики.

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На острове Земля Александры можно наблюдать и характерный для этих широт тип рельефа. Мерзлотные многогранники или кольца. Это почвенные образования, сложенные в центральной части из мелкозёма, к краям (которые напоминают бордюр) — из грубообломочного материала. Такое явление характерно для территорий с вечной мерзлотой, возникает в результате растрескивания, выпукло-вогнутых деформаций, и мерзлотной сортировки грунтов.

Также в обязанности туристов и ученых входил поиск и фиксация образцов для фотогербария из сосудистых растений, а также мхов и разнообразных лишайников.

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