Ледниковые мыши и вечная мерзлота: девятый день путешествия на Землю Франца-Иосифа по следам первооткрывателей

Вчера у участников экспедиции Русского географического общества на Землю Франца-Иосифа был очередной «рабочий день», который они провели вместе с географами. Сегодня работы по изучению архипелага продолжаются. Как прошел девятый день экспедиции, читайте в путевых заметках «Рамблера».

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Поверхность большинства островов архипелага Земля Франца-Иосифа платообразная. Но остров Земля Александры имеет свои особенности. Как рассказала старший научный сотрудник, ученый секретарь Института географии РАН Силвия Костовска, значительная часть острова представляет собой равнину с множеством озер, поверхность которой вблизи ледников осложнена холмистыми возвышенностями. С северо-западной стороны равнина окаймлена широкой полосой (до 3-5 км) приморской низины, которая имеет естественное продолжение в береговой отмели шириной до 2 км. Береговая линия в результате пологого наклона прибрежной равнины характеризуется выровненностью со слабо врезанными широкими бухтами за исключением участка северо-западного побережья в районе мыса Стрелка. Это суровый край вечной мерзлоты, но необычайно красивый.

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Сотрудниками Института географии РАН в рамках экспедиции на острове Земля Александры, большая часть которого закрыта ледниковыми куполами, были проведены научные изыскания, позволяющие лучше понять, как функционируют экосистемы высокой Арктики.

Не стоит верить словам из песни, что «все острова давным-давно открыты». Изучение нашей планеты продолжается и, несмотря на далеко вперед шагнувший прогресс, мы знаем о ней катастрофически мало.

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Чтобы восполнить недостаток информации, участники экспедиции помогали ученым и собирали вместе с ними материалы для исследований. В частности, одной из целей был поиск криоконитов, ледниковых «мышей» и «стаканов», являющихся «накопителями» криоконитов на поверхности ледников и снежников.

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Как рассказал младший научный сотрудник Института географии РАН Александр Добрянский, ледниковые «мыши» – это совсем не животные, как можно было бы подумать. Это разбросанные по толще ледника ярко-зеленые шарики мха и необычность их в том, что они умеют двигаться целыми колониями. «Мышей», к сожалению, участники экспедиции не нашли.

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А ледниковые «стаканы» были в избытке. Кстати, эти цилиндрические углубления, проплавленные во льду нагретыми солнцем темными включениями, и впрямь похожи на стаканы. Местами, плотно группируясь, они и вовсе образуют ледяные соты. На дне ледниковых стаканов присутствует слой криоконита. Изучение этого пылеобразного материала, формирующего гранулы (зерна), состоящего из частиц окружающих пород, загрязнений воздуха в виде пыли, сажи и микроорганизмов, многое дает для понимания высокой Арктики.

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На острове Земля Александры можно наблюдать и характерный для этих широт тип рельефа. Мерзлотные многогранники или кольца. Это почвенные образования, сложенные в центральной части из мелкозёма, к краям (которые напоминают бордюр) — из грубообломочного материала. Такое явление характерно для территорий с вечной мерзлотой, возникает в результате растрескивания, выпукло-вогнутых деформаций, и мерзлотной сортировки грунтов.