Охрана Путина не пропустила к нему северокорейских генералов

Охрана президента России Владимиру Путина не пропустила к нему северокорейских генералов во время его разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном у космодрома Восточный в Амурской области.

"Охрана настолько сурова, что не пропускает даже северокорейских генералов", - написали журналисты кремлевского пула в Telegram, сопроводив пост соответствующим видео.

На кадрах видно, как военные идут в сторону глав РФ и КНДР, однако перед ними выстраивается охрана, прося таким образом их приостановиться и подождать.

13 сентября в космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры лидеров России и Северной Кореи. Сначала встреча шла в присутствии делегаций обеих стран, но впоследствии Путин и Ким Чен Ын перешли к формату "тет-а-тет".