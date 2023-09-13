Половина российских туристов потратила за рубежом свыше 200 тысяч рублей

48% посетивших заграницу россиян в 2023 году потратили на отпуск свыше 200 тысяч рублей на человека. Как сообщает РИА Новости, такие суммы назвали аналитики сервиса «Авито Работа» и банка «Точка» после проведения опроса.

Согласно результатам исследования, еще 33% туристов, побывавших в других странах, потратили от 100 до 200 тысяч рублей на человека. При этом 65% жителей страны, которые решили провести каникулы в России, потратили на отдых от 50 до 100 тысяч рублей на человека.

Наиболее популярным заграничным направлением оказалась Турция — ее посетили 38% российских туристов. Второе место заняла Азия (23%), третье — страны СНГ (20%). За границу чаще всего предпочитали ездить сотрудники сферы консалтинга, маркетинга и PR, банковские работники и IT-специалисты. Путешествия внутри страны выбирали работники из сфер туризма, искусства и развлечений, бухгалтерии и строительства.