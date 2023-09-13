В России призвали ввести соцподдержку беременных для предотвращения абортов

В России нужно ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и решившихся на аборт. С таким предложением выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, передает RT со ссылкой на копию ее обращения, адресованного зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

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Волынец предложила разработать законопроект, по которому можно будет заключить договор на оказание всесторонней помощи беременным. По нему оказавшиеся в сложной ситуации женщины смогут получить временное жилье, устроиться на работу, купить лекарства, одежду, продукты питания, получить психологическую помощь.

"Прошу вас разработать и вынести на голосование данный законопроект, – говорится в обращении детского омбудсмена республики. – Закон станет очередным важным шагом для принятия положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности, в повышении престижа семей с детьми и уверенности в государственной поддержке в этот непростой для каждой семьи период".