В России призвали ввести соцподдержку беременных для предотвращения абортов

В России нужно ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и решившихся на аборт. С таким предложением выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, передает RT со ссылкой на копию ее обращения, адресованного зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.
Волынец предложила разработать законопроект, по которому можно будет заключить договор на оказание всесторонней помощи беременным. По нему оказавшиеся в сложной ситуации женщины смогут получить временное жилье, устроиться на работу, купить лекарства, одежду, продукты питания, получить психологическую помощь.
"Прошу вас разработать и вынести на голосование данный законопроект, – говорится в обращении детского омбудсмена республики. – Закон станет очередным важным шагом для принятия положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности, в повышении престижа семей с детьми и уверенности в государственной поддержке в этот непростой для каждой семьи период".
Напомним, также Волынец обратилась в Госдуму с призывом рассмотреть возможность выдачи ежегодного сертификата на 20 тыс. рублей семьям, в которых дети учатся в государственных и муниципальных учреждениях. Эти средства необходимы на помощь родителям при подготовке школьников к новому учебному году, отметила она.