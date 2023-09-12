Федосеева-Шукшина рассказала о восстановлении после инсульта

«Я буду ходить хорошо. Сейчас еще только так начинаю. Слишком серьезная болезнь. Она очень тяжелая болезнь», – рассказала 84-летняя актриса, которая после перенесённого инсульта вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.