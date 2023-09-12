Федосеева-Шукшина рассказала о восстановлении после инсульта

Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о том, как проходит её реабилитация после инсульта. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Я буду ходить хорошо. Сейчас еще только так начинаю. Слишком серьезная болезнь. Она очень тяжелая болезнь», – рассказала 84-летняя актриса, которая после перенесённого инсульта вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.
Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала, что незадолго до попадания в реабилитационный центр Федосеева-Шукшина испытывала сильные головные боли и неконтролируемое подергивание мышц конечностей. Позднее врачи диагностировали у актрисы обширный инсульт.
«Десять дней она находилась в реанимационном отделении. Далее ее перевели в неврологическое. Она уже нормально себя чувствовала, уже все было купировано», – рассказала Ольга Шукшина.
Ранее в сети появились первые за несколько месяцев кадры с Лидией Федосеевой-Шукшиной.