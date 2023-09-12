Россиянам смягчили запрет на ввоз в Евросоюз личных вещей

«Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже не будут находиться в зоне особого внимания таможенников Евросоюза», — цитирует РБК новые данные Еврокомиссии.