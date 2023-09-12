Россиянам смягчили запрет на ввоз в Евросоюз личных вещей

Гражданам РФ смягчили запрет на ввоз в Евросоюз личных вещей
Еврокомиссия (ЕК) смягчила требования для ввоза личных вещей гражданам России. Об этом говорится в новых разъяснениях ЕК.
«Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже не будут находиться в зоне особого внимания таможенников Евросоюза», — цитирует РБК новые данные Еврокомиссии.
В разъяснениях не комментируется запрет на ввоз смартфонов и ноутбуков.
Ранее, согласно докладу Еврокомиссии, гражданам РФ запретили ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен был также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию.