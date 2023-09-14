Москва стала одним из самых популярных у туристов городов летом

Сочи, Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярным городами России, где жители страны отдыхали летом 2023 года. Это следует из исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales, которое было проведено специально для «Москвы 24».

В топ-5 также вошли Калининград и Минеральные Воды. В среднем отпуск россиян в этих городах длился семь дней, они бронировали поездки за 25 дней до планируемого путешествия. В десятку самых популярных по бронированию направлений вошли Махачкала, Казань, Екатеринбург, Самара и Уфа.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip также отметили, что наибольший спрос туристов летом пришелся на Москву и Санкт-Петербург — 21,9% отельных бронирований и 16,6% соответственно.

«Замыкает тройку Сочи, где летом побывали 7,5% россиян. Это один из лучших курортов России, поэтому большинство путешественников едут сюда за чистыми пляжами и теплым морем. Следом идут Казань (3,4%) и Екатеринбург (2,5%)», – сообщили в пресс-службе сервиса.

Одними из самых популярных направлений стали Нижний Новгород (2,2%), Краснодар (2,0%), Ростов-на-Дону (1,8%), Калининград (1,6%) и Владивосток (1,3%).