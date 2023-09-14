$95.98+1.28103.11+1.54

Aviasales назвал города России, которые пользовались популярностью у туристов летом

Сочи, Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярным городами России, где жители страны отдыхали летом 2023 года. Это следует из исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales, которое было проведено специально для «Москвы 24».

Москва стала одним из самых популярных у туристов городов летом
© РИА Новости

В топ-5 также вошли Калининград и Минеральные Воды. В среднем отпуск россиян в этих городах длился семь дней, они бронировали поездки за 25 дней до планируемого путешествия. В десятку самых популярных по бронированию направлений вошли Махачкала, Казань, Екатеринбург, Самара и Уфа.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip также отметили, что наибольший спрос туристов летом пришелся на Москву и Санкт-Петербург — 21,9% отельных бронирований и 16,6% соответственно.

«Замыкает тройку Сочи, где летом побывали 7,5% россиян. Это один из лучших курортов России, поэтому большинство путешественников едут сюда за чистыми пляжами и теплым морем. Следом идут Казань (3,4%) и Екатеринбург (2,5%)», – сообщили в пресс-службе сервиса.

Одними из самых популярных направлений стали Нижний Новгород (2,2%), Краснодар (2,0%), Ростов-на-Дону (1,8%), Калининград (1,6%) и Владивосток (1,3%).

В конце августа в сервисе бронирования отелей МТС Travel сообщили, что Республика Дагестан этим летом стала вторым регионом Северо-Кавказского федерального округа по посещаемости туристами этим летом. Количество поездок туристов в Дагестан выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. На первом месте по посещаемости среди Северного Кавказа летом находится Ставропольский край, где сосредоточены здравницы Кавказских Минеральных Вод.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости