Названа стоимость iPhone 15 Pro в России

Предзаказ на Яндекс Маркете на iPhone 15 Pro в титановом корпусе откроется по цене 206 990 рублей, об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

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Предложения продавцов появятся на платформе 13 сентября, получить смартфон можно будет уже в начале октября.

Количество устройств, которые можно купить таким образом, ограничено, уточнили в Яндекс Маркете.

Корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 и другие новые устройства на ежегодной осенней презентации. Стоимость iPhone 15 составит 799 долларов, iPhone 15 Plus с увеличенным экраном — 899 долларов.