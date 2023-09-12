Shaman объяснил цитату из своей песни на памятнике Александру Невскому

Shaman объяснил наличие цитаты из своей песни на памятнике Александру Невскому
Певец Shaman заявил, что слова из его песни «Встанем» разместили на памятнике Александру Невскому, поскольку они продолжают цитату русского полководца. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в Липецке открыли статую Невскому высотой около десяти метров. На памятнике также разместили табличку с цитатой из песни Shaman: «Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца». Также там присутствуют слова полководца «Не в силе Бог, а в правде».
«Согласно повести о житии святого князя Александра Невского, собирая свою дружину, он сказал: "Не в силе Бог, а в правде". Моя песня «Встанем» продолжает: "И правда — за нами"», — сказал Shaman.
Ранее певец назвал свое включение в санкционный список Канады «мелочью».
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