Shaman объяснил цитату из своей песни на памятнике Александру Невскому

Певец Shaman заявил, что слова из его песни «Встанем» разместили на памятнике Александру Невскому , поскольку они продолжают цитату русского полководца. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в Липецке открыли статую Невскому высотой около десяти метров. На памятнике также разместили табличку с цитатой из песни Shaman: «Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца». Также там присутствуют слова полководца «Не в силе Бог, а в правде».