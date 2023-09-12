Патриарх Кирилл посчитал некорректным «культурный» статус Санкт-Петербурга
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица» в отношении Санкт-Петербурга. Его слова приводит «РИА Новости».
Выступая после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви, он указал, что сейчас принято называть Санкт-Петербург культурной столицей.
«Мне это не очень нравится — что значит "культурная столица"? Надо дать определение», — сказал патриарх.
По его мнению, данное слова является неправильным, поскольку оно ограничивает то, что «из себя представляет Санкт-Петербург в духовном, политическом и интеллектуальном диапазоне».
Патриарх считает, что город «больше чем культурная столица», назвав его «вообще столицей, имперской столицей России».
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