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Патриарх Кирилл посчитал некорректным «культурный» статус Санкт-Петербурга

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица» в отношении Санкт-Петербурга. Его слова приводит «РИА Новости».

Патриарх Кирилл посчитал некорректным «культурный» статус Санкт-Петербурга
© РИА Новости

Выступая после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви, он указал, что сейчас принято называть Санкт-Петербург культурной столицей.

«Мне это не очень нравится — что значит "культурная столица"? Надо дать определение», — сказал патриарх.

По его мнению, данное слова является неправильным, поскольку оно ограничивает то, что «из себя представляет Санкт-Петербург в духовном, политическом и интеллектуальном диапазоне».

Патриарх считает, что город «больше чем культурная столица», назвав его «вообще столицей, имперской столицей России».

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