Гоблин рассказал о родственниках-корейцах

Российский блогер, публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что у его жены много родственников-корейцев. Впечатления от общения с ними он раскрыл в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

Высказываясь о КНДР и ее жителях, Пучков назвал северных корейцев крайне серьезными людьми. «У меня жена — кореянка. Родственников-корейцев у меня много. Очень серьезные люди. Кропотливый труд, трудоспособность просто нечеловеческая», — добавил он.

Блогер также поделился впечатлениями о первой поездке в гости к корейским родственникам. По словам Пучкова, его родня жила в Узбекистане в специальных домах практически без мебели, спала и ела на полу и восемь раз в день мыла пол.

«Я тогда был только что из армии. И меня как молодого солдата так не третировали, как у корейцев обеспечивали чистоту. И два раза в день неплохо помыть помойное ведро, чтобы из него ничем не пахло», — рассказал он. Пучков также назвал корейцев «страшно трудолюбивыми» и специфическими людьми.