Жительница Ленобласти через суд заставила соседей убрать камеры наблюдения
Жительница Ленинградской области через суд обязала соседей убрать камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Истица заявила, что соседка направила две видеокамеры, оснащенные прослушиванием и ночным видением прямо на ее участок. По ее словам, она не давала согласие на видеофиксацию своего дома.
Невский районный суд частично иск удовлетворил, обязав ответчицу поменять траекторию съемок видеокамер так, чтобы дом истицы не попадал в кадр. Ответчица при этом в суд не явилась.
Накануне в Ленобласти мать и новорожденного ребенка доставили в больницу после родов, которые успешно провели полицейские. Инцидент произошел поздно ночью. Сотрудники МВД получили сообщение о том, что на дороге около поселка Шапки стоит беременная женщина. Полицейские вызвали скорую помощь и направились на место. Выяснилось, что у петербурженки начались преждевременные роды, поэтому сержанты решили принять их экстренно.