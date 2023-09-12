Жительница Ленобласти через суд заставила соседей убрать камеры наблюдения

Жительница Ленинградской области через суд обязала соседей убрать камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Истица заявила, что соседка направила две видеокамеры, оснащенные прослушиванием и ночным видением прямо на ее участок. По ее словам, она не давала согласие на видеофиксацию своего дома.

Невский районный суд частично иск удовлетворил, обязав ответчицу поменять траекторию съемок видеокамер так, чтобы дом истицы не попадал в кадр. Ответчица при этом в суд не явилась.