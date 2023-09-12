В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из Shaman

В Липецке окрыли памятник князю Александру Невскому с цитатой из творчества певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.

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На монумент поставили табличку с выгравированными словами из песни «Встанем»: «Встанем / Герои России останутся / В наших сердцах / До конца». При этом автор цитаты на памятнике указан не был. Отмечается, что отрывок из песни является «особым посылом к липчанам», а инициатором оставить текст на постаменте выступил один из спонсоров.

Ведущая мероприятия заявила, что памятник Александру Невскому на самом деле посвящен специальной военной операции России на Украине. Кроме таблички с цитатой Дронова на памятнике есть место еще для одной — с местом для дат начала и конца СВО.

В ходе открытия также были процитированы слова из Библии. Митрополит Липецкий и Задонский Арсений указал, что монумент является «свидетельством тому, что нет больше той любви, если кто душу свою за други своя полагает», имея в виду сплоченность липчан в непростое время. Отмечается, что монумент в ходе церемонии открытия был освящен.

После этого прозвучала песня Shaman «Встанем», указало издание. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе открытия назвал Невского защитником русских земель и отдельно указал на важность того, что памятник появился именно в Липецке.