Эксперт оценил планы по отмене туристических виз с рядом мусульманских стран
Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российских властей по взаимной отмене туристических виз с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией и Малайзией, выразив мнение, что данные направления не будут пользоваться большим спросом среди россиян.
Говоря о перспективах увеличения турпотока в вышеобозначенные страны, эксперт выделил Малайзию, отметив, что туристическая инфраструктура там наиболее развита, подчеркнув при этом, что стоимость отдыха в этой стране достаточно высока.
Что касается остальных дестинаций, то при формировании туров нужно учитывать, насколько они будут интересны нашим туристам. А нашим гражданам интересен, прежде всего, тип питания, уровень отелей, а самое главное - ценообразование. В настоящее время мы стараемся предоставить нашим туристам тот продукт, который удовлетворял бы все их потребности, в первую очередь, в плане цен.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
Важным моментом при организации туров являются полетные программы, добавил эксперт.
"Нужно понять, какие самолеты будут задействованы. Сейчас мы не можем отправлять наши российские чартеры в эти страны ввиду того, что, скорее всего, они будут задержаны арендодателями. Соответственно, мы должны понимать, пойдут ли эти страны на уступки, будут ли даны гарантии, что наши самолеты не будут арестованы по прилету", — сказал Мельник, уточнив, что в настоящее время россияне летают в страны Ближнего Востока с пересадками.
В Саудовской Аравии действует антиалкогольное законодательство, а также нормы шариата, по которым совместное посещение мужчинами и женщинами ряда общественных мест запрещено, отметил специалист.
"Думаю, многих туристов это отпугнет. Зачем им ехать в Саудовскую Аравию, когда есть соседние Объединенные Арабские Эмираты, которые предлагают уже апробированные курорты. Есть туроператоры, которые формируют пакетные предложения в ОАЭ... Обозначенные страны, за исключением Малайзии, не могут предоставить того сервиса, который есть в ОАЭ", — заявил эксперт.
Отвечая на вопрос о перспективах увеличения турпотока из Кувейта, Омана, Малайзии, Бахрейна и Саудовской Аравии в Россию при отмене туристических виз, Мельник заявил, что существенный рост возможен лишь в сегменте делового туризма.
"Представители этих стран у нас на морях отдыхать точно не будут. Может быть, [их заинтересуют] какие-то индивидуальные туры с экскурсиями, с посещением основных российских городов - Москвы и Санкт-Петербурга", — заключил турэксперт.
Россия ранее предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом сообщало "РИА Новости" со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова. По словам главы ведомства, в этих странах возможен прирост туристов класса премиум, что и является одной из причин выдвинутого предложения.