Эксперт оценил планы по отмене туристических виз с рядом мусульманских стран

"Нужно понять, какие самолеты будут задействованы. Сейчас мы не можем отправлять наши российские чартеры в эти страны ввиду того, что, скорее всего, они будут задержаны арендодателями. Соответственно, мы должны понимать, пойдут ли эти страны на уступки, будут ли даны гарантии, что наши самолеты не будут арестованы по прилету", — сказал Мельник, уточнив, что в настоящее время россияне летают в страны Ближнего Востока с пересадками.