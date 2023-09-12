В России заработает портал психологической помощи для школьников

Портал психологической помощи для школьников вскоре заработает, об этом сообщил первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

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В ближайшее время обучающиеся смогут получить помощь профессиональных психологов онлайн.

Бугаев подчеркнул значимость системы школьных психологов, по его словам, из в России огромное количество, на них возложена значительная нагрузка.

«Это такая работа, которая требует постоянного внимания к ученикам и их родителям, к их потребностям, запросам», — добавил он.

Замминистра заключил, что живое общение сложно заменить, однако современная система позволит отчасти снизить нагрузку на специалистов.