Россиянин впервые в истории прокатился на сапсерфе на Северном полюсе

«Когда под тобой четыре с лишним километра глубины, несмотря на то что лед справа и слева, это действительно страшно. Нет людей, которые не падают в воду с сапсерфа. Вопрос только в том, когда именно это случится», — отметил россиянин.

Курпяков встал на сапсерф во время летнего круиза на ледоколе, на котором он находился в качестве доктора. Он объяснил, что действовал на свой страх и риск и до последнего не понимал, удастся ли ему осуществить задуманное. Во время заплыва мужчина был в спасательном жилете, за процессом наблюдала его команда.