Мужа актрисы Бабушкиной оштрафовали за нападение на полицейского

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева. Как сообщает РЕН ТВ, он полностью признал свою вину в хранении наркотиков и насилии в отношении представителя власти.

Адвокат и обвиняемый согласились на рассмотрение дела в особом порядке. Свой поступок супруг актрисы назвал глупостью и «сугубо драматичным стечением обстоятельств». В суде также стало известно, что Гацунаев и пострадавший сотрудник ДПС примирились — он выплатил полицейскому 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Напомним, что 16 июня сотрудники ДПС остановили в центре Москвы автомобиль, в котором находились Бабушкина и Гацунаев. В ходе осмотра в салоне правоохранители обнаружили пакетик с наркотическим средством. Мужчина попытался проглотить его, а после набросился на одного из полицейских и укусил его за палец.