В Северной Осетии открыли барельеф Героя СССР

В Северной Осетии открыли памятный камень с барельефом Героя Советского Союза, командира подводной лодки М-117 Астана Кесаева. Об этом пишет «15-й Регион».

Торжественное открытие памятника состоялось в понедельник, 11 сентября, во Владикавказе. Инициативу по его созданию поддержали члены семьи Героя СССР, а автором барельефа стал известный скульптор Ибрагим Хаев.

«Он оставил яркий след и как военнослужащий, и как преподаватель, — рассказал изданию представитель фамилии Кесаевых. — Он много поколений воспитал, выучил. Для Осетии немало сделал. Посчитали, что один из ярчайших представителей нашей фамилии, и его память надо увековечить».

Отмечается, что аналогичный памятник Кесаеву установили в Севастополе в 2019 году. Его имя также присвоено улицам во Владикавказе и Севастополе.