Ушел из жизни легендарный советский баянист Ондысын Абдуллаев

На 75-м году жизни в Алма-Ате скончался Ондысын Абдуллаев, легендарный советский и казахстанский музыкант и педагог, профессор, воспитавший несколько поколений артистов.

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Абдуллаев - обладатель множества наград и регалий, "Отличник культуры СССР", заслуженный деятель Казахстана.

Об уходе музыканта сообщает портал "Караван" со ссылкой на коллег артиста. Абдуллаев скончался вечером 8 сентября в своем доме. Причина и обстоятельства не уточнены.

Ондысын Абдуллаев родился в 1948 году. В 1968-м окончил Алма-Атинское музыкальное училище имени Чайковского, в 1980 году - Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы. Помимо баяна владел кобызом - старинным тюркским струнным смычковым инструментом. Преподавал игру на обоих в Национальной консерватории.