Посадивший самолет в кукурузном поле пилот высказался об инциденте с A320

Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить самолет в кукурузном поле несколько лет назад, заявил, что испытывает чувство гордости за своих коллег, экстренно севших сегодня в пшеничном поле.

Оба самолета принадлежали «Уральским авиалиниям».

«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж!», — подчеркнул он.

Напомним, что лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку на поле рядом с аэропортом Жуковский в 2019 году. Именно Юсупов был его командиром. Тогда тоже никто не пострадал, а пилоты впоследствии были награждены званиями Героев России.