В постпредстве РФ предупредили о риске изъятия вещей в Европе
Постпредство России в Европейском союзе не исключило изъятия личных вещей у россиян на границах Евросоюза, передает РИА Новости.
Страны ЕС хотят сделать въезд россиян в союз фактически невозможным, указали в постпредстве.
Евросоюзом был введен запрет для россиян на ввоз личных автомобилей, смартфонов и косметики. Подобные действия расцениваются там как импорт.
Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри ранее заявил на брифинге в Брюсселе, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан России, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций.
Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало о том, что власти страны приняли решение о введении санкций против 11 россиян за действия в киберсфере. Ведомством не были указаны подробно причины рестрикций. При этом отмечается, что они связаны с киберсферой.