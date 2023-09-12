В постпредстве РФ предупредили о риске изъятия вещей в Европе

Постпредство России в Европейском союзе не исключило изъятия личных вещей у россиян на границах Евросоюза, передает РИА Новости.

Страны ЕС хотят сделать въезд россиян в союз фактически невозможным, указали в постпредстве.

Евросоюзом был введен запрет для россиян на ввоз личных автомобилей, смартфонов и косметики. Подобные действия расцениваются там как импорт.

Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри ранее заявил на брифинге в Брюсселе, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан России, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций.