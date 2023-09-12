Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество по примеру Александра Невского

Патриарх Кирилл выступил перед участниками крестного хода на площади Александра Невского, отметив, что город был всегда оплотом защиты от Запада.

«Петр I боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Петр в доброту соседей», — заметил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл в праздник Входа Господня в Иерусалим заявил, что Россия в «нынешней брани» находится на «стороне света» и «противостоит злу». Также, обращаясь к участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя, он подчеркнул, что страна не хочет потерять «различия между полами», а разврат сделать нормой жизни.