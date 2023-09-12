Президент России Владимир Путин рассказал, что около 160 деятелей культуры, не согласных с позицией руководства страны, уехали за границу. Как сообщает РИА Новости, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства отметил, что на Западе от них требуют критиковать действия Москвы.

«От них требуют, чтобы они заявляли, требуют, чтобы критиковали, требуют, чтобы обличали. Ну вот они критикуют, обличают», — сказал президент.

Путин добавил, что среди уехавших есть и те, кто искренне не согласен с позицией российских властей. При этом деятели культуры сами покинули Россию и никто не запрещает им вернуться. По российским законам гражданин может жить где хочет, никто не может лишить его гражданства РФ или запретить въезд в страну, подчеркнул президент.