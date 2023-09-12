Путин ответил на вопрос о возвращении уехавших из страны россиян

«Никто не закрывал [дорогу в страну уехавшим россиянам]. Они же сами поехали. Мы не можем [запретить возвращаться]. Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию», — сказал президент.