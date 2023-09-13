Портал "Цифровое Подмосковье" открыли для всех регионов страны

Органы власти российских регионов получили возможность поделиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта на портале "Цифровое Подмосковье" и дополнить витрину готовыми решениями, сообщило Министерство государственного управления, ИТ и связи Московской области.

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Как отметила глава регионального министерства госуправления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник, практики, которые уже работают в одном регионе, можно адаптировать для другого.

"Это более эффективно и менее трудозатратно, чем разрабатывать их с нуля", - пояснила руководитель ведомства, уточнив, что вместе с тем на портале "Цифровое Подмосковье" можно найти идеи для создания новых отечественных технологий искусственного интеллекта.

Чтобы оставить заявку на публикацию ИИ-решения, необходимо заполнить электронную форму на главной странице портала.

В ведомстве отметили, что в рамках поручения президента России о проведении работы по внедрению ИИ-технологий на портале "Цифровое Подмосковье" уже размещены 98 практик регионов с применением ИИ-технологий. Любой пользователь может изучить их, выбрать готовое решение и внедрить его в свою деятельность.

Все проекты на платформе разделены на разные направления. В каждом из них есть блоки с различными тематиками в зависимости от сферы внедрения решения, например, медицина, ЖКХ, строительство, транспорт, безопасность, жалобы, торги и контракты, контрольно-надзорная деятельность.