Умер советский музыкант и актер Ян Табачник, автор песен Кобзона и Гурченко
Вечером 11 сентября скончался Ян Табачник, прославленный советский и украинский композитор, музыкант, актер, телеведущий, аккорденист-виртуоз, заслуженный артист Украинской ССР.
Табачник умер в Тель-Авиве, последние годы артист сражался с раком легких. Некрологи публикуют украинские и израильские СМИ, многочисленные соболезнования друзей и коллег появились в соцсетях. Табачника вспоминают как прекрасного музыканта и потрясающего человека.
Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах в еврейской семье фронтовика. Играть на аккордеоне начал в десять лет, в шестнадцать став артистом Киевского госцирка. С первой половины шестидесятых - артист Астраханской, Калмыцкой филармоний, далее - музыкант Грузинской государственной филармонии, филармонии Южного берега Крыма, солист джаз-бэндов. Выпустил на фирме "Мелодия" пять альбомов. Песни Табачника исполняли Кобзон, Кикабидзе, Гурченко, Толкунова и другие.
В 1995-м открыл в Одессе Театр музыки Яна Табачника, в 2000-м - Международный творческий центр Яна Табачника.в Киеве.
Снялся в драме "Бабий Яр", выступив композитом ленты.
Жена - народная артистка Украины Татьяна Недельская.