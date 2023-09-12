Попова призвала извлечь уроки из пандемии ковида

По ее словам, за эти четыре года было реализовано много намерений, которые в иной ситуации реализовывали бы десятилетиями.

"Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно", — сказала Попова.

Она отметила, что из этой ситуации необходимо максимально извлечь и уроки. 29 августа в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 выросла в России за неделю на 19,6%. 18 августа ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней.