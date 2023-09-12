Попова призвала извлечь уроки из пандемии ковида

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявила, что пандемия коронавирусной инфекции уходит, сейчас это совершенно очевидно, передает ТАСС.
По ее словам, за эти четыре года было реализовано много намерений, которые в иной ситуации реализовывали бы десятилетиями.
"Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно", — сказала Попова.
Она отметила, что из этой ситуации необходимо максимально извлечь и уроки. 29 августа в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 выросла в России за неделю на 19,6%. 18 августа ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней.
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